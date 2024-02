Da Monza a Ventotene: liceale dov’è nata l’idea di Europa unita

Da Monza a Ventotene e non per confino: per scoprire, in un seminario di formazione organizzato dall’Istituto di studi federalisti Altiero Spinelli, dov’è nata l’idea di Europa unita. Lei è una studentessa del liceo Porta di Monza, Giulia Apuzzo, 17enne al quarto anno, che ha ottenuto una borsa di studio con la partecipazione alla scuola di formazione politica “Alisei” della Cgil di Monza e Brianza, offerta dall’Area delle politiche europee e internazionali della Cgil nazionale. Ha partecipato insieme ad altri 100 giovani europei. In questi giorni Giulia Apuzzo ha incontrato Walter Palvarini, segretario generale della Cgil di Monza e Brianza.

Da Monza a Ventotene, Giulia Apuzzo: «L’Europa è il nostro futuro»

«L’Europa è il nostro futuro e dipende da noi», spiega l’allieva pronta a partecipare di nuovo alla scuola Alisei, che arriva quest’anno alla decima edizione e riparte con un percorso dedicato all’Unione Europea.

Il corso, in partenza il 29 febbraio, dopo 11 lezioni e attività di debate porterà un gruppo di studenti alla scoperta di un altro luogo simbolo dell’esperienza europea: il Parlamento di Strasburgo, che sarà rinnovato nella sua composizione con le elezioni che si terranno nei Paesi membri dal 6 al 9 giugno.