Cybercrime, i numeri di Assolombarda: “Oltre 900 attacchi nel primo semestre 2024”

Sono stati 959 gli attacchi cyber (furto di dati sensibili e estorsione i principali danni) che hanno colpito in particolare il mondo finanziario, quello digitale e, in particolare, del retail nel territorio di Assolombarda, nelle province di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia nel primo semestre del 2024. E’ quanto emerso dalle “Cyber Security News” realizzate dalla Associazione degli industriali in collaborazione con Exprivia 1 e presentata nell’evento “Cybersecurity, ieri, oggi e domani” in occasione del mese europeo della Cybersecurity

Attacchi Cyber nel territorio di Assolombarda: 959 casi complessivi nel semstre

Gli eventi di sicurezza che hanno colpito il territorio di Assolombarda nel primo semestre del 2024 sono in leggera flessione, -18 rispetto allo stesso semestre del 2023. L’andamento degli attacchi nel semestre è rimasto costante nel corso dei mesi, a parte gennaio che ha visto meno di 100 eventi. Il cybercrime (903 casi registrati) si conferma la principale modalità mediante la quale gli attaccanti creano i propri introiti. I settori maggiormente colpiti dagli attacchi sono quello finanziario con 385 e quello software e hardware, con un totale di 265 casi registrati. Infine, si evidenzia un incremento delle minacce alla sicurezza informatica nell’ambito del retail, con un totale di 99 eventi.

Attacchi cyber, si studiano gli effetti della nuova Direttiva Nis 2

“In relazione a questi dati sarà interessante capire come l’introduzione di regolamenti e normative – come la Direttiva Nis 2, per rafforzare la sicurezza informatica dei sistemi informativi di aziende e pubbliche amministrazioni, e il Decreto legislativo 138 che accoglie la normativa europea e impone obblighi di sicurezza – andrà a ridurre il numero e la portata dei principali attacchi”, ha dichiarato il vicepresidente di Assolombarda con delega alla Transizione digitale Stefano Rebattoni. “Le organizzazioni che mirano a proteggere il proprio valore di business hanno davanti un percorso non sempre facile e devono poter contare sul supporto sinergico di partner tecnologici, agenzie e associazioni. In questo contesto, Assolombarda ha sviluppato sulla tematica una serie di competenze per supportare e accompagnare le imprese in questo percorso e nei rapporti con l’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza”.