Croce Bianca Giussano: il nuovo furgone per il trasporto di persone disabili nel video di Natale

I volontari ma anche i mezzi di soccorso: ci sono loro in primo piano nel tradizionale video di Natale della Croce bianca di Giussano. Quest’anno ambulanze in sirena e mezzi di trasporto accompagnano nella sede di via D’Azeglio i componenti del presepe che, uno alla volta, vanno a completare la natività.

Croce Bianca Giussano: domenica il taglio del nastro a Birone

C’è anche Gesu Bambino e arriva a bordo del nuovo furgone per il trasporto di persone con disabilità. Il nuovo ingresso nella flotta dell’associazione sarà festeggiato domenica 22 Dicembre alle 17.30 con una messa a Birone di Giussano e con il taglio del nastro sul sagrato della chiesa. È dedicato a quattro volontari scomparsi negli ultimi anni: Gianfranco Meneghin, Romano Provenzi, Maurizio Figliuzzi e Gianmario Maggiolini.

Croce Bianca Giussano: il video di Natale 2024