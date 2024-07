Croce Bianca di Giussano: a Verano per l’evento dedicato al numero 112, dopo il gran successo della festa

La Croce Bianca di Giussano non si ferma: il calendario estivo di impegni è lungo. Archiviata la festa all’oratorio di Robbiano, domenica 28 luglio sarà a Verano Brianza con soccorritori e mezzi nell’ambito della festa patronale 2024 per un evento dedicato al numero di emergenza 112.

Croce Bianca di Giussano: domenica 28 luglio simulazione di soccorso con ambulanza, vigili del fuoco e polizia locale

Il programma invita tutti dalle 8 alle 14 a Verano in piazza della Chiesa: dopo la benedizione dei mezzi esposti (a fine messa) e un aperitivo (alle 11), alle 11.30 è prevista una simulazione di soccorso con partecipazione dell’ambulanza, di vigili del fuoco, polizia locale e automedica di Areu. Un evento aperto anche ai bambini, con attività dedicate e la possibilità di vedere da vicino mezzi ed attrezzature.

Croce Bianca di Giussano: bilancio di successo per la festa all’oratorio di Robbiano

Intanto è ancora forte la soddisfazione per il successo della festa che ha coinvolto per un weekend tutta la comunità. La prima giornata, sabato scorso, ha registrato un’affluenza eccezionale, tanto che alle 22.30 le scorte di cibo erano già esaurite.

Nonostante i picchi di persone, con code di un’ora verso le 20, l’organizzazione ha funzionato alla perfezione. I 40 tavoli disponibili hanno ospitato un flusso continuo di partecipanti, senza che cucina e sala andassero in crisi. La domenica, sebbene con un’affluenza leggermente inferiore, ha mantenuto l’entusiasmo dei partecipanti. Un maxischermo ha permesso a circa sessanta persone di assistere alla finale degli europei di calcio, aggiungendo un ulteriore elemento di attrazione alla serata. Anche in questa giornata, i volontari hanno lavorato supportati da cinque volontari dell’oratorio di Giussano che hanno dato una mano in cucina con i fritti e la griglia.

Uno dei momenti più apprezzati dai più piccoli è stata l’esposizione dell’ambulanza storica, parcheggiata accanto a quella nuova.