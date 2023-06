Croce Bianca di Biassono, torna la festa in piazza per raccogliere fondi

La Croce Bianca di Biassono torna in piazza con il tradizionale appuntamento con il Biassono street food. La sesta edizione della kermesse è in programma dal 30 giugno al 2 luglio in piazza Italia con musica dal vivo e i truck dello street food disponibili dalle 18. Ad aprire i concerti i Bryan Kazzaniga e Rock’n roll family, sul palco venerdì 30 giugno. I Boma infiammeranno la serata del 1 luglio, mentre Marco Boccuto – Zun insieme a Kupo andranno in scena il 2 luglio.

Croce Bianca di Biassono, torna la festa in piazza: previsto l’acquisto di un nuovo mezzo

I fondi raccolti nel fine settimana di festa saranno poi destinati all’acquisto di un nuovo mezzo che verrà comprato però nei prossimi anni.

«Per acquistare una nuova ambulanza ci impieghiamo di solito tre anni, tra le offerte raccolte tra i nostri sostenitori e gli eventi di piazza – spiegano i volontari – Proprio quest’anno siamo riusciti a inaugurare la nuova ambulanza intitolata a Giancarlo Carrer, fondatore dell’associazione».