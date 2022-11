Cristo Re a Monza: la sua storia religiosa e civile in un libro

«Oggi anche il quartiere Libertà ha una sua storia. Una storia religiosa e di comunità, ma anche di riscatto sociale e urbanistico. Una storia di sacrifici, vissuta in prima persona dai sacerdoti che assistevano la popolazione del “Villaggio primavera” di Monza, in primis don Giovanni Verpelli, il suo primo parroco»: lo spiegano Vito Cicale e Massimo Galbiati a pochi giorni dalla serata di presentazione del libro “La parrocchia di Cristo Re, Monza. 1970 – 2022. Una storia di fede, di speranze e di carità tra urbanesimo e secolarizzazione”, che hanno scritto per celebrare i primi cinquant’anni della sua storia. Appuntamento alle 21 di martedì 29 novembre nella sala Granaio di via Canonica 5. Ai saluti del sindaco Paolo Pilotto faranno seguito gli interventi di Fabrizio Pagani, Vito Cicale, Giorgio Majoli e Marilù Biffis. In chiusura le conclusioni di don Enrico Marelli, parroco di Cristo Re.