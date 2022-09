Covid, ricoveri in calo e nessun decesso all’ospedale San Gerardo di Monza

Nessuna vittima di Covid nelle ultime due settimane all’ospedale San Gerardo di Monza. Una buona notizia arriva anche questa settimana dai dati trasmessi dalla Asst Monza. Continua anche (a rilento) la curva discendente sul fronte dei ricoveri. In questo momento sono 23 i ricoverati , la scorsa settimana erano 25 , mentre erano 29 all’inizio del mese.

Covid: 2 pazienti in terapia intensiva

Sono due i pazienti più gravi in Terapia Intensiva , uno in sub intensiva, 11 in Malattie Infettive, 9 in altri reparti.

Raddoppia però il numero dei nuovi ricoveri che passa da 3 a 6, ma resta una cifra ancora molto ridotta rispetto alla media di 13 delle settimane estive.

Ospedale di Monza: numeri prevacanzieri per l’accesso al pronto soccorso

L’accesso al Pronto Soccorso è in crescita con numeri “pre-vacanzieri” con 1.751 accessi contro i 1.734 di settimana scorsa. Di questi 102 per sintomatologia Covid (106 la scorsa settimana).

Ospedale di Monza: 461 dosi booster di vaccino anticovid

Prosegue la campagna vaccinale al San Gerardo per le quarte dosi: nell’ultima settimana sono state somministrate 461 dosi booster tra adulti e bambini , in crescita rispetto alla scorsa settimana quando le dosi erano state 269 per gli adulti e 50 per i bambini.