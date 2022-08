Covid, l’appello del sindaco di Sovico: recrudescenza, serve maggiore prudenza

“Dobbiamo ancora una volta rendere conto della pandemia da Covid-19 che è tuttora presente sul territorio e suggerisce a tutti di tenere comportamenti precauzionali idonei ad evitare una ulteriore recrudescenza”. Il sindaco di Sovico, Barbara Magni, lancia un monito alla cittadinanza: tenere desta l’attenzione ed evitare azioni che potrebbero aggravare l’andamento dei contagi sul territorio comunale. A Sovico l’aggiornamento dei casi al 18 luglio scorso riferisce di oltre 100 casi accertati: 108 per l’esattezza. Numeri che sono tutt’altro che incoraggianti e che testimoniano come il virus abbia rialzato la cresta anche a Sovico come in molti altre zone del territorio nazionale. Sempre per ciò che riguarda Sovico, il totale dei positivi dal 23 febbraio 2020 segna ben 2.657 casi. Con, purtroppo, 23 decessi dall’inizio della pandemia. Per il sindaco di Sovico serve comprensibilmente prudenza e mantenere comportamenti responsabili per evitare nuove impennate come accaduto a metà luglio. L’andamento segna ad oggi una curva in discesa, ma è ancora troppo presto per pensare ad un cambio radicale delle abitudini; occorre non dimenticare quanto sia rischioso per sé e per gli altri non indossare la mascherina bei luoghi affollati e non osservare le ormai note regole di igiene e sicurezza.