Corso di guida impervia per i vigili del fuoco di Monza

Salite, discese impervie da affrontare con sicurezza. Dieci vigili del fuoco del Comando di Monza in settimana hanno affrontato un corso di “Guida su terreno non preparato” al campo della Protezione Civile di Bovisio Masciago, in via Bertacciola.

Corso di guida impervia, “bagaglio di esperienza per ogni autista dei vigili del fuoco”

Sul circuito appositamente realizzato sono stati creati ostacoli che riproducono le tipiche difficoltà della guida fuoristrada. I vigili del fuoco con tre istruttori hanno potuto apprendere “le corrette tecniche di conduzione dei veicoli: un bagaglio di esperienza che ogni autista dei Vigili del fuoco deve avere per essere in grado di portare soccorso anche nelle zone più impervie“, fanno sapere dal comando di via Mauri.