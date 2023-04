Corso di alta formazione per chirurghi all’ospedale di Vimercate

L’associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi) ha bandito l’edizione 2023 del corso di alta formazione in chirurgia epato-bilio-pancreatica, con l’impegno di autorevoli professionisti, esperti e specializzati in questo specifico ambito. L’obiettivo principale del corso è quello di avvicinare la chirurgia del distretto epatico, pancreatico e delle vie biliari anche i chirurghi generali. Tra i 31 centri prestigiosi di formazione italiani e gli otto esteri figura anche l’ Acoi della chirurgia dell’ospedale di Vimercate.

In Lombardia solo cinque centri di tirocinio

La struttura di Asst Brianza, diretta da Christian Cotsoglou, in Lombardia, fra i centri di tirocinio Acoi, è in compagnia soltanto degli ospedali quali: Santi Paolo e Carlo, Humanitas, Niguarda, San Raffaele, Poliambulanza. La scelta della chirurgia generale di Vimercate nasce dalla tradizione e dall’esperienza chirurgica maturate da Cotsoglou e da alcuni suoi collaboratori che operano nello staff chirurgico a Vimercate e dal know how acquisito in questa particolare area chirurgica all’istituto tumori di Milano e poi trasferito in via Santi Cosma e Damiano. Hanno pesato anche i volumi di patologia, la produttività scientifica inerente la materia epatica-pancreatica–biliare e l’apporto delle più sofisticate metodiche di integrazione tecnologica peri-operatoria, come per esempio l’uso del rendering tridimensionale.