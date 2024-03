Correzzana: Stella e Theo vanno alla conquista delle radio con il programma “Così e Cosà”

La passione per la musica a volte dà vita a progetti imprevedibili e anche di successo. Questo è il caso di Theo e Stella che da mesi registrano il programma“Così e Cosà Radio Show” trasmesso da una ventina di emittenti radio .

Lui 40enne correzzanese programmatore di professione e dj per diletto che al secolo risponde al nome di Matteo Vertemati, lei cantante di Cinisello con una dedizione per il gospel che risponde al nome di Stella Procida che ha partecipato anche a trasmissioni come X-Factor.

Correzzana: Stella e Theo si incontrano per caso

«Io e Stella, ci siamo conosciuti in modo piuttosto fortuito negli studi di Radio Emotions (a Carate Brianza, ora la radio è a Bovisio Masciago) nel 2018/2019 dove io facevo il regista/fonico mentre Stella si occupava della redazione, entrambi all’interno di un programma chiamato Wonderland. Stella cantante ed insegnante di canto, io ex Dj – ha raccontato Theo -. In sostanza, due mondi opposti che la prima volta si incontrano “quasi” per caso in uno studio radiofonico. Dopo vari passaggi in altri programmi ed altre radio, nel giugno 2023 abbiamo deciso di mettere insieme le nostre idee e di creare un programma tutto nostro dal titolo “Cosi e Cosà Radio Show”».

I due conduttori radiofonici propongono 60 minuti di buona musica e talk divertenti ma mai irriverenti, dove si commentano notizie, fake news e bufale a 360 gradi. Un programma leggero e divertente che alterna spazi esilaranti ad altri più intensi ed emozionanti, con una selezione musicale che spazia dalle hit del momento ai brani evergreen, sia italiani che stranieri.«Da settembre 2023 abbiamo prodotto le prime puntate ed iniziato la distribuzione e contro ogni nostra più rosea previsione, il programma ha riscontrato degli ottimi feedback ed oggi è in onda su una ventina di emittenti tra web/dab/fm – ha proseguito Vertemati -. È notizia di questi giorni (freschissima) che il programma sarà inserito anche nel portale “consulenza Radiofonica”, uno dei top portali in Italia per il settore radiofonico, per noi motivo di vanto. Siamo solo all’inizio, la strada è ancora molto lunga e dura ma non vogliamo fermarci e lavoriamo per arrivare, prima o poi, a qualche network nazionale».

Correzzana: Stella e Theo accomunati dalla passione per la musica

Anche Stella entusia staper questa nuova avventura ha iniziato presto la sua carriera. «Da sempre appassionata di musica, inizio la mia avventura a 17 anni cantando nelle band scolastiche. Il fuoco della passione per la musica divampa sempre di più e poco dopo fondo la mia prima rockband, iniziando cosi a suonare nei locali dell’interland milanese. Il desiderio di sperimentare mi spinge nel 2007 ad avvicinarmi alla musica gospel e grazie ad Anna Garaffa ed alla BeVoice mi approccio all’insegnamento del canto e della voice therapy, che diventa in breve tempo un lavoro a tutti gli effetti– ha raccontato Procida -.Contemporaneamente ho l’opportunità di seguire dei seminari con i membri dell’Harlem Gospel Choir e con loro di partecipare agli show evento al teatro Smeraldo di Milano. Partecipo a 2 edizioni di X Factor come special guest per la sigla iniziale e finale del programma con il coro Gospel. Nel 2018 mi avvicino alla radio come autrice di programmi presso Radio Emotions e questo mi permette di incontrare Theo, che si rivela un solido compagno per i progetti futuri».