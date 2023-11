Correzzana piange la scomparsa di don Giuseppe Maggioni

Correzzana e la comunità pastorale Santa Maria piangono la scomparsa di don Giuseppe Maggioni. Il sacerdote 81enne residente nella parrocchia di San Desiderio si è spento sabato pomeriggio 25 novembre, dopo una breve malattia. La comunicazione è stata data attraverso i canali social della comunità e durante la messa a Correzzana direttamente dal parroco don Mauro Viganò insieme a don Stefano Borri che hanno sottolineato come “dobbiamo rendere grazie al Signore per averci donato don Giuseppe per il suo servizio tra noi” .

Correzzana piange la scomparsa di don Giuseppe e il suo ministero

Originario di Villasanta don Giuseppe era entrato in seminario a soli 11 anni con una vocazione nata grazie anche alla spinta di don Eugenio Ceppi il prete degli scout. Consacrato sacerdote nel 1966 don Giuseppe fu nominato vice rettore del collegio Tomaselli di Arcore. Nel 1972, quando il seminario venne trasferito a Merate, chiese di poter tornare in oratorio e così venne nominato coadiutore nella parrocchia Regina Pacis a Monza. Nel 1984 divenne parroco a Vedano Olona, in provincia di Varese, dove si occupò della ristrutturazione della casa parrocchiale. Poi il trasferimento a Lonate Pozzolo ed infine nel 2017 l’arrivo a Correzzana. Sabato 25 novembre alle 20.30 sarà recitato un rosario nella chiesa di San Desiderio e da domenica pomeriggio 26 novembre si aprirà la camera ardente nel suo studio. Le esequie si terranno martedì 28 novembre a Lonate Pozzolo alle 15.30.