Correzzana: l’ex Antibioticos non c’è più, ma il parco fotovoltaico richiede tempo

L’Antibioticos è sparito, ma la strada per il parco fotovoltaico a Correzzana è ancora lunga. Edison incaricando una società ha provveduto ad abbattere lo stabilimento di via Einaudi ormai abbandonato da quasi 30 anni o per lo meno quel che rimaneva in piedi come un capannone e un edificio utilizzato come deposito e magazzino. Questa operazione però è solo propedeutica alla bonifica del comparto dell’ex azienda chimica. Il piano per il risanamento dell’area deve però essere ancora perfezionato, infatti Edison ha già presentato il progetto alla Conferenza dei Servizi, ma gli enti coinvolti hanno chiesto ulteriori integrazioni.

Correzzana: l’ex Antibioticos non c’è più e il progetto della Cer

Nel frattempo l’amministrazione sta lavorando per costituire la Cer (Comunita Energie Rinnovabili). “Faremo a breve un incontro pubblico – ha affermato il sindaco Marco Beretta – per illustrare il progetto alla cittadinanza, anche perché bisogna costituire la Cer prima che si realizzi il parco fotovoltaico per mettere in rete l’energia”, Tra l’altro per i residenti dei Comuni sotto i 5mila abitanti è possibile installare pannelli fotovoltaici ed ottenere un finanziamento a fondo perduto dallo Stato pari al 40% della spesa affrontata. Per vedere invece il posizionamento dei pannelli in via Einaudi bisognerà attendere la fine del 2025.