Correzzana: il parrucchiere Silvano chiude e va in pensione

Finisce l’anno e Silvano Frigerio abbassa per sempre la saracinesca del suo salone da parrucchiere da uomo. Il barbiere 65enne di Correzzana ha deciso di andare in pensione. «Dopo praticamente 50 anni di lavoro è arrivato il momento di smettere – ha detto il titolare del negozio di via Principale – e riposarmi un po’». In effetti Frigerio, che ha iniziato questa attività ancora ragazzino seguendo le orme paterne ha trascorso 20 anni a Casatenovo come parrucchiere in un salone per poi arrivare a Correzzana circa 30 anni fa per avviare la sua attività diventando un punto di riferimento per il territorio.

Correzzana: il parrucchiere Silvano chiude dopo 30 anni in paese

Quanti capelli ha tagliato e quante barbe ha sistemato ai suoi clienti sono impossibili da contare. Inoltre ha sempre saputo mettere a suo agio le persone che si mettevano in poltrona per rifarsi il look con la sua simpatia e la sua battuta pronta rendendo ancora più piacevole quel tempo che i clienti trascorrevano tra una pettinata, un taglio e uno shampoo. Appassionato di calcio ha militato in diverse squadre brianzole e tifoso dell’Inter segue da anni la sua Benamata allo stadio insieme a un gruppo di amici. Sabato 30 dicembre è stato il suo ultimo giorno di lavoro e tanti clienti e amici in questi giorni hanno voluto portare i loro saluti al barbiere stimato di Correzzana.