Coronavirus, il bollettino di sabato 23 luglio: i numeri in provincia di Monza e in Lombardia (18%)

Sono stati 648 i nuovi contagi da coronavirus, in provincia di Monza e Brianza, nelle ultime 24 ore, secondo il quotidiano bollettino datato sabato 23 luglio diramato dalla Regione Lombardia.

Coronavirus, il bollettino del 23 luglio: così i nuovi contagi nelle provincie lombarde

In Lombardia sabato 23 luglio sono stati 8.675 i nuovi casi di covid registrati a fronte di 48.124 tamponi effettuati per un tasso di positività che scende dal 19,2% di venerdì 22 al 18%. Tornano ad aumentare i ricoveri in terapia intensiva (+7 a 48) mentre continuano a scendere quelli nei reparti ordinari (-34 a 1.490). Le vittime sono state 34 (venerdì 31), che portano il totale da inizio pandemia a 41.292. Per quanto riguarda le province, a Milano sono stati segnalati 2.596 casi, a Bergamo 894, a Brescia 1.153, a Como 401, a Cremona 349, a Lecco 239, a Lodi 226, a Mantova 503, a Monza e Brianza 648, a Pavia 616, a Sondrio 149 e a Varese 695.