Coronavirus, il bollettino di domenica 3 luglio: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia

Sono stati 735 a Monza e in Brianza i nuovi casi di contagio Covid nelle ultime 24 ore secondo il quotidiano bollettino diramato dalla Regione domenica 3 luglio. In Lombardia, sono stati 8.542 contro i +11.627 del giorno precedente (36.211 tamponi contro i 49.752 di sabato 2 luglio).

Il bollettino Covid di domenica 3 luglio, altri 23 decessi in Lombardia

Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, sono stati 3.083.075 i casi di Sars-CoV-2 in regione. Altri 23 i decessi contro gli 8 di sabato 2 luglio. Complessivamente da inizio pandemia i decessi sono stati 40.875. In lievissimo cali i ricoveri in ospedale (-5, sono 1.002). Invariati quelli in terapia intensiva, 24. La percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati è del 23,5% (sabato 2 luglio era 23,4%, venerdì 1 luglio al 25,1%).

Coronavirus, i contati per provincia di domenica 3 luglio

I dati per provincia: Milano +2.905 – Milano città +1.135, Bergamo +653, Brescia +1.035, Como +502, Cremona +282, Lecco +296, Lodi +154, Mantova +333, Pavia +551, Sondrio +105, Varese +703.