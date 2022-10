Coronavirus, i dati del 18 ottobre: quasi il 20% di positivi ai test, ricoveri in aumento

Il trend è rispettato: numeri dei ricoveri in aumento, ma non intensiva, e l’incremento delle vittime. Sono i dati di martedì 18 ottobre 2022 dell’epidemia Covid ha ratificare il quadro nel territorio della Lombardia. In tutta la regione i nuovi test hanno individuato il 19,8% di positivi, con 12.757 tamponi positivi su 64.194 effettuati. In terapia intensiva, negli ospedali, il numero di pazienti rimane basso: si tratta di 19 persone, una in meno del giorno precedente, mentre sale ancora quello dei ricoverati negli altri reparti, cioè 1.192 persone, cioè 43 in più del 17 ottobre. Con altri 26 morti, il numero di vittime per le conseguenze del Sars-Cov 2 in Lombardia, dall’inizio della pandemia, è 42.827.

Coronavirus: i dati provincia per provincia

I nuovi casi per provincia evidenza che in cinque territori su dodici i contagi quotidiani sono a quattro cifre, a partire da Milano, dove la città metropolitana ha riscontrato 3.632 nuovi positivi al coronavirus il 18 ottobre (di cui 1.345 a Milano stessa); poi Bergamo con 1.124 e Brescia con 1.517, Monza e Brianza con 1.148, Varese 1.279. Sotto quota mille Como (966), Cremona con 438, Lecco 531, Lodi 328, Mantova 593, Pavia 699, Sondrio 260.