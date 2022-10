Coronavirus, i dati dell’11 ottobre: 22,3% di positivi in Lombardia, Monza e Brianza oltre i 1.000 casi

Si assesta al 22,2% il tasso dei contagi da nuovo coronavirus per la giornata di martedì 11 ottobre. Lo dicono i dati registrati da Regione Lombardia, che a fronte di 63.098 tamponi, ha rilevato 14.025 nuovi positivi su tutto il territorio. Una cifra che fa i conti con il lieve aumento dei ricoveri in terapia intensiva (+1, ora 15, comunque un numero basso) e con l’incremento più sostanzioso negli altri reparti, cioè altri 87 pazienti, che porta il totale regionale oltre la soglia delle mille persone (1.040). Alto anche il numero dei decessi regionali, 13 vittime, che porta il totale da inizio pandemia a 42.682.

Contagi da coronavirus: i casi per provincia

I nuovi casi di contagio per provincia a Sars Cov-2, la cause del Covid-19, sono ora in molti casi a quattro cifre, un dato che non ricorreva da tempo: Milano 3.724 di cui 1.324 a Milano città; Bergamo 1.289; Brescia 1.878; Como 1.131; Cremona 444; Lecco 612; Lodi 320; Mantova 597; Monza e Brianza 1.213; Pavia 745; Sondrio 305; Varese 1.482.