Coronavirus, i dati del 28 ottobre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+16,8%)

Sono 524 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 5.504 in Lombardia con 32.744 tamponi effettuati e un tasso di positività stabile a 16,8%.

È il bollettino di venerdì 28 ottobre 2022, la giornata in cui il nuovo ministro Orazio Schillaci ha annunciato in un comunicato la sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione dell’epidemia, ai ricoveri e ai decessi, che sarà reso noto con cadenza settimanale.

Coronavirus, il ministro annuncia novità sulla pubblicazione del bollettino

Il ministro della Salute ritiene “opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti”.

Il presidente della Repubblica ha invitato ancora a far uso ancora di responsabilità e precauzione, anche “se il periodo più drammatico è alle spalle”.

Coronavirus, i numeri: +1 in terapia intensiva (24), -48 nei reparti (1.060)

In Lombardia ci sono +1 ricoverati in terapia intensiva (24) e -48 nei reparti (1.060). Sono 23 i decessi per un totale complessivo di 43.061 persone morte da inizio emergenza (3.319 il totale aggiornato a Monza e Brianza).

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 1.666 di cui 589 a Milano città; Bergamo: 476; Brescia: 581; Como: 393; Cremona: 186; Lecco: 175; Lodi: 117; Mantova: 246; Monza e Brianza: 524; Pavia: 350; Sondrio: 91; Varese: 570.