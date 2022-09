Coronavirus, i dati del 23 settembre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+15%)

Sono 297 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 3.661 in Lombardia con 24.356 tamponi effettuati e un tasso di positività al 15%, in salita. È il bollettino di venerdì 23 settembre 2022.

Coronavirus, i numeri: -1 in terapia intensiva (8), +17 nei reparti (485)

Ci sono -1 ricoverati in terapia intensiva (8) e +17 nei reparti (485). Sono 14 i decessi per un totale complessivo di 42.475 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del covid (3.261 è il totale aggiornato di Monza e Brianza).

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 952 di cui 341 a Milano città; Bergamo: 418; Brescia: 547; Como: 233; Cremona: 119; Lecco: 145; Lodi: 87; Mantova: 183; Monza e Brianza: 297; Pavia: 192; Sondrio: 130; Varese: 274.