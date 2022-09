Coronavirus, i dati del 2 settembre: i numeri di Monza e Brianza e della Lombardia (+12,9%)

Sono 200 i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Monza e Brianza, sono 2.757 in Lombardia con 21.266 tamponi effettuati e un tasso di positività a 12,9%, in calo. È il bollettino di venerdì 2 settembre 2022.

Coronavirus, i numeri: -7 in terapia intensiva (15), -11 nei reparti (594)

Ci sono -7 ricoverati nelle terapie intensive (15) e -11 nei reparti che scendono sotto la soglia delle 600 unità (594). Sono 23 i decessi per un totale complessivo di 42.267 persone morte da inizio emergenza per le conseguenze del covid (stabile di 3.246 in provincia di Monza).

Coronavirus, i nuovi casi per provincia

I nuovi casi per provincia: Milano: 760 di cui 320 a Milano città; Bergamo: 288; Brescia: 427; Como: 168; Cremona: 116; Lecco: 104; Lodi: 57; Mantova: 133; Monza e Brianza: 200; Pavia: 160; Sondrio: 44; Varese: 230.