Cornate d’Adda, carambola con l’auto il giorno di Natale: soccorso in codice giallo

Incidente stradale la sera di Natale a Cornate d’Adda, in via Giuseppe Mazzini. Attorno alle 20.45, per cause in via di accertamento, il conducente di una autovettura è finito contro una serie di ostacoli sul ciglio della strada per terminare la corsa, con l’auto distrutta, sul lato della direttrice.

La scena dell’incidente di Cornate il giorno di Natale

Cornate, incidente stradale il giorno di Natale in via Mazzini

Oltre a personale paramedico inviato dal 118 che si è occupato di un ferito, soccorso in codice giallo, e di una pattuglia dei carabinieri per la ricostruzione dell’accaduto, intervenuta anche una squadra del Comando dei vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa da Vimercate per soccorrere il ferito e il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.