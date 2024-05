Cornate d’Adda: addio a Renato Scotti, fondatore del centro culturale

Il Centro Culturale Benedetto XVI saluta il suo fondatore. Si è spento all’improvviso la scorsa settimana, all’età di 74 anni, Renato Scotti Presidente storico presidente del sodalizio cornatese e verderese. Laureato in lettere moderne all’Università Statale di Milano “ha dedicato quasi cinquanta anni della sua vita, allo studio – lo ricordano dal Centro culturale -. Insieme ad altri amici ha fondato il Centro Culturale Benedetto XVI nel 2005. Persona semplice con grande fede e cultura, in questi anni con competenza ha suggerito al nostro Centro Culturale iniziative di alto livello ponendo un’attenzione particolare al bello e all’arte. Renato era un grande estimatore del pensiero di Benedetto XVI e ai suoi insegnamenti si ispirava per proporre le iniziative del nostro Centro Culturale. Perdiamo un Presidente che è stato un punto di riferimento e il fulcro di gran parte delle iniziative che si sono svolte in questi anni: ha promosso con passione e amore la cultura, con l’intenzione di arricchire tutta la comunità”.

Il centro culturale di Cornate e i funerali

I funerali si sono svolti lo scorso martedì 21 maggio accompagnati dal Coro San Giorgio e dall’organista maestro Roberto Maria Cucinotta. Renato verrà ricordato inoltre il prossimo martedì 28 maggio durante la serata dal titolo “Identità e missione dell’Europa secondo Benedetto XVI” che si terrà dalle 21 nella Sala Leonardo Da Vinci.