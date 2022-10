Convivio Lunch Box, da Rete TikiTaka un pasto completo e solidale

“Convivio Lunch Box” è una nuova formula di pasto, un nuovo progetto della Rete TikiTaka Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Una box che contiene cinque elementi: cinque diversi sapori, cinque diverse pietanze che seguono le norme della dieta mediterranea.

Convivio Lunch Box, cosa c’è in una box

La box è preparata utilizzando prodotti di stagione provenienti da una filiera certificata: un panificato della tradizione, italiana o straniera (dalla focaccia alla piadina, dalla puccia al chapati), un primo a base di cereali (cous cous, orzo, farro, miglio – solo per fare qualche esempio), una porzione di verdure abbinata a frutta secca e un dolce. Le box, che potranno essere declinate in versione vegana, senza glutine, halal, kosher (o altro a seconda delle necessità e delle preferenze), saranno accompagnate da acque colorate e aromatizzate.

Convivio Lunch Box, chi lavora al progetto

“Convivio Lunch Box” verrà utilizzata durante i servizi catering preparati con i ragazzi della Rete: al momento sono coinvolte le cooperative Nuova Famiglia, Brugo, Solaris, Il seme e l’azienda speciale consortile Consorzio Desio Brianza, che collaborano con lo staff dello Spazio Rosmini di Monza, ma al progetto potranno partecipare tutte le realtà della Rete interessate.

“Convivio Lunch Box” è un ossimoro perché da una parte si lega alla modalità di mangiare da soli con un pranzo veloce, dall’altra, invece, offre comunque la possibilità di rendere il momento del pasto conviviale. Il concept nasce dall’idea di Eleni Pisano che collabora con la Rete TikiTaka Fondazione per lo sviluppo di format e progettualità che partono dal cibo.

Convivio Lunch Box, i valori

I valori che ispirano la lunch box sono gli stessi sui quali si fonda la Rete TikiTaka: la convivenza delle diversità, la cura, la ricchezza e la varietà di sfumature che caratterizzano e valorizzano e comunità territoriali. Condividendo punti di vista diversi, sapori e narrazioni è possibile, inoltre, provare ad avere stili di vita più consapevoli e sostenibili. E, allora, quale occasione migliore per intessere relazioni e fare rete se non condividendo un pasto? Il packaging innovativo, sostenibile e colorato utilizza scarti di produzione: è stato ideato in collaborazione con MCC S.r.l. (storica azienda di Brugherio specializzata in packaging che sostiene i progetti della Rete) che ne cura la produzione. Chiunque può richiedere “Convivio Lunch Box” scrivendo a eleni.pisano@spaziorosmini.it.