Controllo del territorio e immigrazione: ulteriori rinforzi per la Questura di Monza

Ulteriori rinforzi in Questura a Monza: nella mattinata di mercoledì 8 gennaio il questore Salvatore Barilaro ha accolto e dato il benvenuto negli uffici di via Montevecchia a otto nuovi poliziotti – agenti ed assistenti della Polizia di Stato – e a quattro vice ispettori in prova della Polizia di Stato. Gli agenti, già con una pregressa esperienza, provengono dalle Questure di Lodi, Gorizia, Aosta, Massa Carrara e Roma e dal commissariato di Cerignola. Si tratta di ulteriori arrivi dopo i 28 poliziotti accolti a fine dicembre.

Otto nuovi poliziotti e quattro vice ispettori in Questura a Monza

I quattro vice ispettori hanno terminato il corso di formazione, durato 18 mesi, all’Istituto Sovrintendenti di Spoleto e all’Istituto Ispettori di Nettuno, giurando fedeltà alla Repubblica il 20 dicembre scorso. Sin da subito i nuovi arrivi, che hanno un’età che va dai 23 ai 45 anni, saranno assegnati alle varie articolazioni della Questura e andranno ad incrementare gli organici degli uffici, in particolare per rafforzare i servizi di controllo del territorio e dell’Ufficio Immigrazione.