Controlli sulle strade a Monza: 15 patenti ritirate, decurtati 150 punti

Quindici patenti in tutto ritirate nei controlli che la polizia di Stato a Monza ha eseguito da inizio aprile nei fine settimana per la sicurezza sulle strade e contro le cosiddette stragi del sabato sera. Servizi contro l’uso di alcol e sostanze stupefacenti da parte degli automobilisti.

Controlli sulle strade a Monza: 56 veicoli e 75 persone

In un posto di blocco a Monza sono stati fermati e controllati 56 veicoli e identificate 75 persone, tra conducenti e passeggeri. Sono state ritirate 13 patenti di guida, una carta di circolazione e un’auto è stata sequestrata. Sequestrestrati anche 6,9 grammi di sostanza stupefacente. Quindici le sanzioni elevate per un totale di 150 punti decurtati dalle patenti di guida dei conducenti sanzionati.

I conducenti sono stati tutti sottoposti ai test per verificare l’assunzione di alcol e droga, tramite apparecchiature specializzate in dotazione ad ogni pattuglia della Polizia Stradale.

Controlli sulle strade a Monza: le statistiche delle donne

Delle 14 conducenti donne controllate – quattro tra i 23 ed i 27 anni, sei tra i 28 e 32 anni e quattro più grandi, fa sapere la Questura – cinque hanno subito il ritiro della patente di guida perché positive all’assunzione di alcol. Per due di loro è scattata anche la denuncia penale per il tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro.

Controlli sulle strade a Monza: le statistiche degli uomini

Tra i 42 conducenti uomini controllati – due tra i 18 ed i 22 anni, otto tra i 23 ed i 27 anni, cinque tra i 28 e i 32 anni e ventisette più grandi – cinque hanno subito il ritiro della patente di guida per guida in stato d’ebbrezza; per due di loro è scattata la denuncia penale per tasso superiore a 0,8 g/l.

Inoltre due conducenti, sottoposti a prelievo salivale da parte del Medico della Polizia di Stato, sono risultati positivi all’assunzione di sostanza stupefacente: è scattato il ritiro preventivo della patente di guida e se anche la seconda prova prevista, effettuata in laboratorio, risulterà positiva, anche per essi scatterà la denuncia penale e la sospensione della patente di guida.