Condannato per mafia in Sicilia, arrestato a Paderno Dugnano

È finito in manette a Paderno Dugnano un noto latitante affiliato a un clan della mafia siciliana, che si trovava nascosto in un residence a Palazzolo. I carabinieri della Tenenza di via Toscanini sono entrati in azione nella notte tra il 24 e il 25 settembre isolando l’hotel e poi procedendo con l’identificazione dei residenti nella struttura, e arrivando infine alla individuazione dell’uomo, 60 anni, del sodalizio criminale di Riesi in provincia di Caltanissetta.

Condannato per mafia in Sicilia, i fatti risalgono al 2018

L’uomo è stato condannato per il reato di estorsione aggravata da metodi mafiosi a 6 anni e 8 mesi che sperava di evitare allontanandosi dai suoi luoghi di origine, alloggiando in una stanza di questa struttura alberghiera defilata alla estrema periferia nord della città, ai confini con Varedo.

I fatti contestati risalgono al 2018 quando un imprenditore denunciò l’estorsione, al momento della consegna della prima tranche di pagamento erano scattate le manette ai polsi del capo clan. Insieme al sessantenne scovato a Paderno Dugnano, sono ora finiti agli arresti altri 3 rappresentanti del clan anche loro destinatari di pene che vanno dai 6 anni e 8 mesi agli 8 anni di reclusione andate in giudicato dopo la recente sentenza di Cassazione.