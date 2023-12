Condannato a sei anni, ex avvocato tradito da un guasto alla macchina

Nonostante su di lui pendesse un ordine di carcerazione per anni sei di reclusione a seguito di sentenza definitiva, se ne andava tranquillamente in giro per la Brianza come se nulla fosse. E probabilmente gli sarebbe andata ancora bene se lunedì 18 dicembre, transitando in viale Europa a Usmate Velate, non avesse avuto un guasto alla macchina. Proprio in quel momento si trovava a passare una pattuglia dei carabinieri di Arcore che, sempre fedeli al principio “l’Arma è al servizio dei cittadini”, si è fermata per prestare aiuto.

Condannato a sei anni, i carabinieri in servizio si sono fermati per aiutare e ne hanno scoperto l’identità

La sorpresa, per il sottufficiale, è stata quando ha capito che si trovava proprio di fronte al 63enne ricercato già da un po’ di tempo: un ex avvocato, residente a Lesmo ma con un appartamento anche a Usmate, che denunciato da alcuni suoi clienti era stato condannato per aver posto in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima. Oltre a sei anni di reclusione gli è stata anche disposta l’interdizione dai pubblici uffici. Condotto prima in caserma ad Arcore è stato quindi tradotto alla casa circondariale di Monza.