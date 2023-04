Condannati i trapper violenti di Carnate a 4 e 5 anni di reclusione

Prime condanne per i violenti trapper di Carnate. Jordan Tinti alias Jordan Jeffrey Baby e Giancarlo Fagà in arte Traffik dovranno scontare rispettivamente 4 anni e 4 mesi e 5 anni e 4 mesi di reclusione per rapina aggravata dall’odio razziale dopo aver aggredito un extracomunitario di 42 anni alla stazione ferroviaria.

Condannati i trapper e il fatto

I due ragazzi lo scorso agosto 2022 avevano derubato la vittima gridandogli pure “ti ammazziamo perché sei nero”. Non paghi avevano anche filmato le loro azioni e postato sui social. I carabinieri di Vimercate li avevano arrestati e tradotti inizialmente alla casa circondariale di Monza. Successivamente erano stati poi trasferiti entrambi in carcere a Pavia. I due trapper sono stati condannati dal Gup Angela Colella con rito abbreviato.