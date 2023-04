Condanna per evasione fiscale, la Finanza di Monza gli confisca soldi e una casa in Calabria

Confisca di denaro e di un immobile per complessivi 300mila euro nei confronti di un imprenditore condannato, in via definitiva per evasione e frode fiscale, ad 1 anno ed 8 mesi di reclusione. A dare esecuzione al provvedimento sono stati i Militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Seveso, su delega della Procura della Repubblica di Monza dopo la disposizione con sentenza del Tribunale del capoluogo brianzolo e confermato dalla Corte di Appello di Milano, nei confronti dell’imprenditore.

Finanza di Monza e Brianza: confisca per 300mila euro a imprenditore

L’ordine di confisca, spiegano le Fiamme Gialle: “scaturisce da attività ispettive e successive indagini di polizia giudiziaria effettuate a carico di un’impresa operativa in provincia di Monza e della Brianza nel settore dei lavori delle costruzioni e delle installazioni“. Dalle ispezioni coordinate dalla Procura l’imprenditore si sarebbe reso responsabile, “oltre che di diffuse violazioni di natura amministrativa“, avrebbe evaso il Fisco attraverso “l’occultamento di ricavi per circa 800mila euro” e “la contabilizzazione di costi non spettanti per oltre 70.000 euro” con “il mancato versamento di I.V.A. e ritenute fiscali per circa 190.000 euro” spiegano i finanzieri del Comando provinciale brianzolo guidati dal colonnello Maurizio Querqui.

Finanza di Monza, appartamento individuato in provincia di Caranzaro

Al termine delle indagini, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, e “conseguenti approfondimenti patrimoniali”, i militari della Compagnia di Seveso hanno individuato e sottoposto a confisca un appartamento in provincia di Catanzaro e disponibilità di denaro rinvenute sui conti correnti.