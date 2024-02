Concorezzo: motociclista 54enne muore in un incidente sulla provinciale

Tragico incidente venerdì mattina 16 febbraio poco dopo le 8 su via Monza a Concorezzo che è costato la vita a un motociclista 54enne. Il centauro stava procedendo in direzione della rotonda di via Libertà quando poco prima dell’Esselunga sarebbe entrato in collisione con una Volkswagen condotta da un 30enne che dal senso di marcia opposto svoltava a sinistra.

Concorezzo: un tragico incidente e i soccorsi sul posto

L’impatto è stato violento per il motociclista residente a Vimercate tanto che nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi in codice rosso e la corsa disperata al pronto soccorso del San Gerardo non c’è stato nulla da fare. L’uomo è spirato poco dopo l’arrivo nel nosocomio. Sul posto anche la polizia locale per i rilevamenti di rito.