Concorezzo si sfida a fette di torta paesana: torna “La Pusè Buna”

Torna la sfida più dolce di Concorezzo. È in programma anche quest’anno, in occasione della festa del paese, “La Pusè Buna” il concorso gastronomico che dà la possibilità ai cittadini di mettere alla prova le proprie abilità culinarie e sfidarsi a fette di classica torta paesana. Il concorso si terrà sabato 9 novembre in Villa Zoja, e l’iniziativa è promossa dall’Associazione commercianti con il patrocinio del comune.

Concorezzo si sfida a fette di torta paesana: «Un modo bello per vivere la festa del paese»

«Ogni anno sono circa una trentina i concorezzesi che decidono di sfidarsi nel più dolce dei concorsi culinari della Brianza – ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio – Si tratta di un modo bello per vivere la festa del paese in un clima di tradizione e di famiglia. Invitiamo i concorezzesi a partecipare, magari coinvolgendo nella preparazione della torta anche i più piccoli. Un modo per iniziare a tramandare la ricetta di famiglia. Il bello della torta paesana è proprio questo: non esiste una torta uguale all’altra. Ogni famiglia ha la sua ricetta. Un grazie all’associazione commercianti che ogni anno, con questo concorso, contribuisce a sottolineare e promuovere una tradizione del nostro territorio».

Concorezzo si sfida a fette di torta paesana: come funziona, autore segreto fino all’ultimo

La partecipazione è gratuita e riservata ai cittadini di Concorezzo. Ogni partecipante dovrà preparare una torta paesana secondo la ricetta tramandata da nonni e genitori che poi verrà passata al vaglio da una giuria selezionata dall’Associazione commercianti tra i rappresentanti concorezzesi di panettieri, pastifici, pasticceri, ristoratori, commercianti, giornalisti locali, cittadini concorezzesi e associazioni culturali. Tutte le torte verranno numerate seguendo l’ordine di consegna e l’autore rimarrà anonimo fino al termine della manifestazione. La giuria assaggerà una fetta di ogni torta in concorso e segnerà un punteggio sulla base della valutazione del gusto, della presentazione e del rispetto della tradizione. La torta che raggiungere la somma di voti più alta si aggiudicgherà il concorso e l’autore de “La Pusè Buna” verrà premiato con una targa dell’evento e, se lo vorrà, potrà raccontare storia e segreti della sua creazione.

Concorezzo si sfida a fette di torta paesana: come iscriversi

Le iscrizioni al contest partono sabato 25 ottobre e terminano il 9 novembre alle ore 12. Possono essere effettuate compilando foglio di iscrizione disponibili nei seguenti negozi cittadini: Ottica Panzeri, Hoana caffè, MT ottica, Photo Più studio, Sergio e Ale parrucchieri, Multiservice della Scarpa, Caffetteria del centro, Luca e Luca panificio, Socar caffetteria, Studio B e P immobiliare, Berny bar e Woody parquet.