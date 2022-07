Concorezzo, scattano i controlli serali della polizia locale contri gli schiamazzi

Prenderanno il via nei prossimi giorni i turni serali della polizia locale di Concorezzo. Una decisione, assunta dalla giunta Capitanio, che mira a potenziare il controllo del territorio nel periodo estivo rispondendo così alle esigenze manifestate in questi mesi dai cittadini. Schiamazzi e disturbo della quiete pubblica saranno infatti i focus su cui si concentrerà il lavoro degli agenti del comandante Roberto Adamo.

Concorezzo, scattano i controlli serali e la soddisfazione di Capitanio

il nuovo veicolo ibrido della polizia locale di Concorezzo

“Il presidio del territorio di Concorezzo in orari serali sarà assicurato per tutta l’estate dall’ausilio del personale della polizia locale che opererà attraverso l’estensione dell’orario di servizio ordinario– ha precisato il sindaco Mauro Capitanio-. In queste settimane si è fatta sempre più chiara l’esigenza di un presidio delle forze dell’ordine di sera per la gestione di fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e schiamazzi. Abbiamo quindi deciso di ampliare l’orario di servizio della polizia locale. Si tratta di un’azione importante, resa possibile anche grazie alla collaborazione degli agenti che, con senso di responsabilità, hanno supportato questa nostra decisione”. Lo stesso primo cittadino ha anche spiegato che “i pattugliamenti si concentreranno nelle aree più critiche del territorio, dal centro storico ai quartieri con l’obiettivo di presidiare in modo omogeneo tutta Concorezzo. Questo intervento si colloca in un più ampio lavoro che stiamo facendo a livello comunale nell’ambito della sicurezza in città. Negli ultimi mesi abbiamo infatti potenziato il sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere e varchi di ingresso in città”.

Concorezzo, scattano i controlli serali con un nuovo mezzo e 22 telecamere

Il sistema di videosorveglianza è attivo h24 ed è collegato alla centrale della polizia locale che ha accesso diretto ai filmati. In totale a Concorezzo sono presenti 22 telecamere. I vigili hanno a disposizione anche una nuova Ford Focus ibrida. L’auto è stata acquistata grazie ad un co-finanziamento di Regione Lombardia ed è dotata di tutte le implementazioni necessarie per il controllo del territorio Un mezzo in più a disposizione per gli agenti della polizia locale anche in vista dei pattugliamenti serali che inizieranno nei prossimi giorni