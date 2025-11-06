Concorezzo premia le sue eccellenze: Gugia d’ora ai benemeriti e torta paesana

Patronale, Gugia d’ora, La Pusé buna: sono le parole chiave del fine settimana di festa per Concorezzo. Sabato 8 novembre il programma si apre proprio con la premiazione del tradizionale concorso dedicato alla torta paesana, torta di latte, ognuno la chiami come vuole e ne faccia una ricetta propria. L’appuntamento è in Villa Zoja alle 16.

Concorezzo premia le sue eccellenze: la 26° Gugia dora

Domenica 9 novembre il concerto jazz (ore 16) introduce alla consegna delle benemerenze civiche, nell’auditorium di Villa Zoja (ore 17.30).

È la 26° edizione e “La Gügia dóra” celebra i protagonisti della comunità che, con il loro impegno, hanno contribuito a valorizzare la vita civile, culturale, sportiva e sociale della città.

Concorezzo premia le sue eccellenze: i premiati

Le tre Gügie verranno consegnate a Peppino Farina, KSB Italia e Unitalsi. Menzioni speciali a CAI Concorezzo, Scarpun asd, Paolo Magni, Gianluca Saini e all’allenatore di basket Paolo Galbiati. Il premio Casc delle società sportive verrà consegnato ad Alberto Arosio. La Boutique del Dolce riceverà invece la targa “Attività Storica”.

Il premio consiste in una “Gügia dóra” (Ago d’oro), a ricordo del significato che l’attività di fabbricazione della gügia (ago) ha avuto nell’evoluzione della vita industriale della città.

Concorezzo premia le sue eccellenze: le motivazioni della Gügia dóra

Peppino Farina perché “Figura storica della cultura concorezzese, Peppino Farina ha rappresentato per decenni una delle voci più autentiche del teatro cittadino. Cofondatore nel 1956 della Compagnia Drammatica Concorezzese, ha fatto del palcoscenico un luogo di incontro, espressione e crescita per intere generazioni. Con la sua “Meravigliosa fatica”, come ama definire la sua passione per il teatro, ha trasformato l’arte teatrale in un dono alla comunità di Concorezzo“.

KSB Italia S.p.A. perché “In occasione dei 100 anni di attività in Italia, il Comune di Concorezzo conferisce la benemerenza civica a KSB Italia S.p.A., eccellenza industriale e tecnologica del territorio. Presente a Concorezzo dal 2004, KSB impiega oltre 120 collaboratori e si distingue per innovazione, sostenibilità e attenzione al benessere dei dipendenti. L’azienda ha partecipato a progetti di rilievo internazionale, dal recupero della Costa Concordia al Bosco Verticale, fino al restauro della Villa Reale di Monza e al supporto tecnico per l’ospedale pediatrico in Uganda progettato da Renzo Piano. Con questa benemerenza, il Comune riconosce il contributo di KSB alla crescita economica e sociale della città e alla valorizzazione del capitale umano“.

UNITALSI – Sezione di Concorezzo perché “Da oltre settant’anni l’Unitalsi concorezzese rappresenta un punto di riferimento di solidarietà e vicinanza umana. I volontari dell’associazione accompagnano persone malate e con disabilità nei pellegrinaggi a Lourdes e Loreto, e promuovono iniziative di servizio e condivisione sul territorio. Il Comune di Concorezzo conferisce all’Unitalsi la Gügia dóra 2025 per sottolineare l’instancabile impegno nel costruire legami di solidarietà e nel testimoniare, con semplicità, i valori più autentici della comunità“.

Concorezzo premia le sue eccellenze: le menzioni speciali

Associazione Scarpun perché “Cinquant’anni di sport, amicizia e passione per la pesca. Fondata nel 1974, l’Associazione Scarpun è nata da un gruppo di amici accomunati dall’amore per la pesca, per dare vita a una società capace di unire gli appassionati concorezzesi. Innumerevoli le iniziative sociali, ricreative e sportive, tra cui la tradizionale Sagra del Pesce in Villa Zoja, appuntamento fisso dell’estate concorezzese. L’Amministrazione comunale conferisce una menzione speciale ai soci degli Scarpun per l’impegno, la passione e la volontà di proseguire una tradizione che dura da mezzo secolo“.

C.A.I. Sezione di Concorezzo perché “Attiva da oltre 50 anni, la sezione concorezzese del Club Alpino Italiano continua a promuovere la cultura della montagna, l’escursionismo e la formazione dei più giovani. Nata negli anni Settanta dal desiderio di un gruppo di appassionati di condividere esperienze e valori, oggi continua a proporre ogni anno escursioni, corsi di sci, attività di alpinismo giovanile e progetti scolastici. Una storia di amicizia, sport e amore per le montagne che l’Amministrazione comunale celebra con una menzione speciale per l’impegno educativo e sociale profuso nella comunità“.

Paolo Galbiati perché “Concorezzese, allenatore tra i più apprezzati del basket nazionale e internazionale. Dopo aver guidato l’Aquila Basket Trento, nel 2025 Paolo Galbiati è stato chiamato sulla panchina del Baskonia, storica squadra dell’Eurolega. Nel corso della sua carriera ha fatto parte dello staff tecnico della Nazionale italiana e di club di vertice. Una storia sportiva che parte da Concorezzo e arriva in Europa, ma che resta profondamente legata ai valori dello sport: passione, rispetto, determinazione e lavoro di squadra“.

Gianluca Saini perché “Un esempio di talento e determinazione nel nuoto paralimpico italiano e internazionale. Nel corso della sua carriera, Saini ha conquistato 28 titoli nazionali, partecipato a tre Paralimpiadi (da Seul 1988 ad Atlanta 1996), a due Giochi del Mediterraneo, quattro Mondiali, due Europei e ha stabilito record del mondo nei 50 e nei 100 metri stile libero. L’Amministrazione comunale conferisce la menzione speciale a Gianluca Saini come celebrazione di un impegno sportivo vissuto con passione e perseveranza“.

Dott. Paolo Magni perché “Veterinario stimato e punto di riferimento per molte famiglie concorezzesi, il dottor Magni ha dedicato oltre quarant’anni di attività alla cura degli animali con competenza, dedizione e umanità. Il Comune di Concorezzo gli conferisce una menzione speciale come segno di riconoscenza per il suo impegno professionale e umano al servizio della comunità“.

Riconoscimento “Attività storiche” – Pasticceria Boutique del Dolce perché “Da quasi due secoli la famiglia Zoia tramanda con passione l’arte della pasticceria. Un patrimonio di saperi e tradizioni che trova la sua espressione più compiuta con l’apertura della prima bottega a Milano nel 1940 e, successivamente, a Concorezzo nel 1979. Padre della Boutique è il maestro Achille Zoia, che nel 1977 ha rivoluzionato il mondo dell’alta pasticceria inventando il celebre Panettone Paradiso, guadagnandosi il titolo di Padre del Panettone Moderno. Il panettone della Boutique del Dolce è stato inoltre proclamato “Miglior Panettone d’Italia” al concorso Re Panettone“.