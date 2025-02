Coach Paolo Galbiati l’ha fatto di nuovo. E ancora a Torino. L’allenatore nato a Vimercate, classe ’84, ha portato la sua Aquila Trento alla vittoria della prima Coppa Italia della storia, primo trofeo da mettere in bacheca per la società del presidente Luigi Longhi. Nelle finali di Torino, domenica, ha sconfitto l’Olimpia Milano col punteggio di 79-63 che racconta abbastanza da sé di una partita a senso unico. Un dolce modo di vendicarsi dell’eliminazione ai quarti dalla Coppa 2024 (quando in finale vinse Napoli).

Milano sul suo percorso aveva vinto piuttosto bene con la Virtus Bologna nei quarti (91-77) e sabato era riuscita a prendere l’inerzia della partita in una semifinale non semplice con Brescia (74-69): ma ventiquattrore dopo contro Trento si è trovata presto a inseguire (13-4, dopo un effimero vantaggio iniziale) e a non trovare mai concretezza e continuità quando ha provato a rientrare, spinta soprattutto da un Nikola Mirotic al rientro dopo un mese di infortunio.

Basket Coppa Italia 2025 Aquila Trento Paolo Galbiati – foto Aquila Trento

Il merito è stato dell’Aquila, che l’energia non ce l’ha solo nello sponsor, e del suo coach che nel 2018 aveva già vinto la Coppa alla guida di Torino. Allora era stata una vera sorpresa, sette anni dopo è solo la conferma della bontà del lavoro svolto: Trento si è qualificata come testa di serie numero 1 del tabellone, capace di bruciare le prime dieci giornate della Serie A con altrettante vittorie consecutive. E con Milano aveva già vinto, ancora nettamente, anche in campionato.

Coach Galbiati da Vimercate, cresciuto a Concorezzo e protagonista all’inizio della carriera con il settore giovanile milanese, è l’artefice di tutto questo: allenatore di una squadra che ha l’esperienza di Toto Forray, play 38enne italo-argentino da 14 stagioni sulle Alpi, e l’esplosività di Saliou Niang, ventenne cresciuto a Lecco che ha pescato nel luglio 2023 dalla Fortitudo Bologna in A2. Niang è stato nominato “Best ITA” delle finali e aspetta di raggiungere coach Pozzecco al raduno della nazionale che affronterà due partite sul percorso verso gli Europei 2025. E poi ha i punti di Quinn Ellis (premiato Mvp e “Best assistman”), Jordan Ford e Anthony Lamb, tutti e tre in doppia cifra contro Milano.