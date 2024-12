Concorezzo, la Regione finanzia la nuova scuola via Ozanam: 1,2 milioni per partire

Dal Pirellone un regalo per la nuova scuola di via Ozanam a Concorezzo. L’assessore agli Enti locali e Programmazione negoziata, Massimo Sertori ha annunciato nei giorni scorsi il via libera alla firma dell’accordo di programma promosso dal comune e finalizzato alla realizzazione della nuova scuola elementare. Una firma che porta in Brianza 1,2 milioni di euro che copriranno parte delle risorse previsto per il progetto.

Il quadro economico totale era di circa 17 milioni di euro meno il 20% di ribasso ottenuto in fase d’asta. Oltre al milione e 200mila di regione, il comune ne ha ottenuti 5 da un bando Pnrr, altre coperture arriveranno attraverso l’alienazione dell’ex oratorio femminile e la rimanente parte sarà coperta con avanzo e mutuo.

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova palestra, una struttura scolastica per circa 500 utenti con 20 aule didattiche, uffici, spazi per gli insegnanti e per il personale ausiliario e laboratori. La demolizione del vecchio edificio e infine la realizzazione delle opere di finitura, compresa la ripiantumazione delle nuove alberature. La realizzazione è stata suddivisa in quattro lotti e al momento sono in corso i lavori per la realizzazione della palestra.

Grande soddisfazione per il primo cittadino Mauro Capitanio: «Questo contributo, di fatto, permette al comune di limitare al massimo il ricorso a risorse proprie e a forme di indebitamento – ha affermato – In questi anni abbiamo lavorato per strutturare in modo ponderato e sostenibile l’investimento per realizzare la nuova scuola, una spesa importante per un comune delle dimensioni del nostro. In particolare abbiamo partecipato a bandi, tra cui il Pnrr, e abbiamo lavorato per ottimizzare il bilancio comunale con il contenimento delle spese, il recupero crediti e un piano di accantonamento di risorse comunali. Questo contributo regionè quindi un ulteriore passo in avanti sulla strada intrapresa».

«Un intervento atteso dal territorio – aggiunge l’assessore Massimo Sertori – e che, grazie ad un lavoro sinergico con il sindaco di Concorezzo, Mauro Capitanio, e la sua squadra, consentirà di ottenere un nuovo edificio scolastico, rendendolo più sicuro, sostenibile, anche a livello energetico, e con dotazioni tecnologiche innovative». Il progetto è stato invece oggetto di scontro politico in questi anni con le minoranze che sin dal principio hanno osteggiato il progetto.