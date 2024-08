Concorezzo: la manutenzione del verde riaccende la discussione sulla nuova scuola

In questi giorni sono in corso le operazioni di taglio verde in tutti i parchi cittadini di Concorezzo. “Come ho già avuto modo di spiegare ad alcuni cittadini, la crescita anomala di verde che si è registrata (sono in alcune aree) nel parco Scaccabarozzi (Burrone) è legata alla terra di cantiere per il rifacimento dei vialetti. Per rimediare, dovremo in autunno lavorare sulla terra presente” ha spiegato il sindaco Mauro Capitanio. Intanto non si placano le polemiche per la realizzazione della nuova scuola elementare e sono cominciati i lavori di taglio delle piante in via Ozanam.

Concorezzo: la manutenzione del verde e gli alberi di via Ozanam

“Stanno facendo molto discutere i numerosi abbattimenti in via Ozanam. Per darvi un’informazione più completa abbiamo realizzato una ripresa dall’alto, prima che i cantieri partissero– ha o sapere il gruppo d’opposizione della Rondine -.Al momento, il cantiere interessa solo una parte del giardino. Se il progetto dell’attuale Amministrazione dovesse realizzarsi, l’intero parco verrebbe definitivamente compromesso. Le alternative c’erano. Al fianco dei genitori, di varie associazioni e delle altre forze politiche di opposizione, abbiamo presentato diverse proposte. Purtroppo hanno prevalso la mancanza di visione, l’incapacità di ascoltare e confrontarsi, il disinteresse per il merito”.