Concorezzo: il sindaco Capitanio incolume di fronte alla tromba d’aria in Versilia

Attimi di paura per il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio e la figlia. Il primo cittadino, che si trova in vacanza in un campeggio a Marina di Massa in Versilia nella giornata di giovedì 18 agosto ha visto abbattersi una tromba d’aria che ha generato feriti e danni.

Concorezzo: il sindaco Capitanio “È stato impressionante”

” È stato impressionante in 20 minuti il cielo si è fatto scuro – ha spiegato Capitanio -. C’era un vento e una pioggia impressionante e ci siamo subito riparati nel bungalow. Fortunatamente il tutto è accaduto in mattinata quando eravamo tutti già in piedi altrimenti avremmo rischiato conseguenze più gravi”. Tantissimi pioppi e pini marini sono crollati alcune colpendo una roulotte fortunatamente vuoto e una tenda con all’interna una famiglia che è riuscita ad uscire anche grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Concorezzo: il sindaco Capitanio “Stiamo bene”

“Non ho mai assistito a una situazione del genere – ha proseguito il borgomastro -. Noi stiamo bene e nel nostro campeggio c’è stato qualche ferito lieve, mentre purtroppo nella zona si sono registrate due vittime”. Per Capitanio, il camping toscano è sostanzialmente il buen retiro di tutta la sua famiglia. “Abbiamo iniziato nell’82 a venire qui per le vacanze con i miei genitori e da allora insieme ai miei fratelli trascorriamo sempre qualche giorno intorno a Ferragosto per rilassarci e rincontrare amici che conosciamo da 40 anni. Adesso andiamo avanti con le ferie sperando che la situazione migliori” ha concluso il sindaco.