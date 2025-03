Asfalti Brianza, arriva l’ordinanza di sgombero del sito. A firmarla il Comune di Concorezzo. È il nuovo capitolo, inevitabile, dell’annosa vicenda che vede da una parte l’ex azienda di via per Imbersago e dall’altra i municipi di Concorezzo, Agrate, Monza e Brugherio. Dopo le condanne arrivate con la sentenza di primo grado lo scorso gennaio, un grosso punto interrogativo rimaneva aperto sulla questione della montagna di rifiuti ancora presente nell’area. Il Comune lo scorso 2 febbraio aveva emesso la comunicazione di avvio di procedimento e, una volta valutate le osservazioni, “il 24 marzo – spiega in una nota il sindaco Mauro Capitanio – è stata emessa ordinanza per la rimozione dei rifiuti nei confronti di Asfalti Brianza srl e W. Bau srl responsabili del deposito dei rifiuti e della proprietà”.

«Su questa vicenda siamo sempre stati estremamente determinati – precisa il primo cittadino – sia per quanto riguarda la tutela della salute, fisica e psicologica, dei cittadini sia per quanto riguarda il rispetto ambientale. Da un punto di vista urbanistico la vicenda si è conclusa con la chiusura dell’attività e opereremo per fare i modo che vicende come queste non si ripeta mai più sul nostro territorio. Ora per chiudere definitivamente questa vicenda c’è la questione della rimozione dei rifiuti depositati in loco e il passo che abbiamo effettuato va in questa direzione».

Concorezzo firma l’ordinanza di sgombero per Asfalti Brianza, tempi e contenuto

Le società oggetto dell’ordinanza avranno 15 giorni per procedere con la richiesta di autorizzazione alla messa in disponibilità dei beni che ora sono sotto sequestro e, a seguire dal dissequestro, 120 per completare la rimozione dei rifiuti.

Nel testo dell’ordinanza è spiegato anche come procederà il Comune nei confronti delle società nel caso queste non dovessero rispettare quanto previsto dalla stessa: “In caso di inottemperanza – si legge – , si procederà all’esecuzione d’ufficio, in danno ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, mediante iscrizione a ruolo delle relative somme e riscossione coatta delle stesse” e che “verranno assunti tutti i provvedimenti di legge e verrà presentata denuncia all’autorità giudiziaria”.

Concorezzo firma l’ordinanza di sgombero per Asfalti Brianza, il sindaco Capitanio

«È una questione che stiamo affrontando con Regione e Provincia – specifica il sindaco – È chiaro che se non dovessero rispettare quanto previsto dall’ordinanza il soggetto attuatore è il Comune, che si avvarrà anche della collaborazione tutti gli organi competenti. L’amministrazione di fronte alle criticità avrà sempre un atteggiamento attivo. E lo faremo anche in questa situazione in base a quel che prevede la normativa». Per quanto riguarda invece gli eventuali costi che potrebbero esserci in caso di inottemperanza «ci spaventa di più che la situazione rimanga così com’è, come tante volte succede in casi simili – chiude Capitanio – Quindi se le società non dovessero rispettare quanto previsto ne risponderanno in tutte le sedi competenti».