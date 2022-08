Concorezzo, arrivano i fondi Pnrr per la scuola 4.0

Pioggia di denaro dal Ministero dell’Istruzione coi fondi Pnrr per Concorezzo. Nell’ambito del Piano Scuola 4.0, l’ istituto comprensivo Guglielmo Marconi ha ricevuto 200.000 euro.

Concorezzo, arrivano i fondi Pnrr e le parole del sindaco Capitanio

”Questi fondi serviranno ad avere lezioni più interattive e studentesse e studenti più coinvolti, trasformando le classi tradizionali in ambienti innovativi di apprendimento – ha affermato il sindaco Mauro Capitanio -. Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione. Il minimo comune denominatore saranno arredi facilmente posizionabili, attrezzature digitali versatili, la rete wireless o cablata”.

Concorezzo, arrivano i fondi Pnrr e la progettazione in team

Il dirigente scolastico Marilena Schepis, in collaborazione con l’animatore digitale e il team per l’innovazione, potrà costituire un gruppo di progettazione che coinvolgerà progettisti, docenti e studenti per il disegno degli ambienti di apprendimento fisici e virtuali, per la progettazione didattica basata su metodologie innovative adatte ai nuovi ambienti, per la previsione di misure di accompagnamento nell’utilizzo degli spazi didattici modificati.