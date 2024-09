Con la cocaina in auto e a casa: due besanesi arrestati a Giussano

Cinquanta grammi di cocaina in macchina e altri 130 grammi a casa: due arresti dei carabinieri del Radiomobile della compagnia di Seregno a Giussano nel corso di un servizio coordinato di controllo del territorio. Si tratta di un 41enne domiciliato a Besana in Brianza e di una 33enne, residente nel medesimo comune, quest’ultima già nota alle forze del’ordine. La scoperta dello stupefacente in auto è avvenuta nel corso di un controllo stradale avvenuto nella serata di domenica 22 settembre in via Prealpi.

Oltre ai 50 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, i due sono stati trovati anche in possesso di 1.690 euro. Successive perquisizioni nelle abitazioni degli arrestati e in un immobile di loro proprietà a Mariano Comense hanno consentito di rinvenire gli altri 130 grammi circa di stupefacente insieme a materiale per il confezionamento. La donna è stata posta agli arresti domiciliari, mentre l’uomo è stato trattenuto presso la Stazione Carabinieri di Meda in attesa del giudizio per direttissima.

A Seregno, invece, intorno alla mezzanotte di domenica, i militari della stazione carabinieri hanno arrestato un 21enne di origine egiziana per evasione dagli arresti domiciliari. Durante un controllo, il giovane non è stato trovato e rintracciato nei pressi della casa mentre stava rientrando.