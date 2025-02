Comprare casa a Monza: i quartieri più in crescita

La radiografia del comparto elaborata dall’agenzia di Monza (Ufficio studi dell’agenzia La Lombarda, Immobili & Aziende) dice anche che l’incidenza delle nuove abitazioni sul totale delle abitazioni in vendita, negli ultimi quattro anni è rimasto sostanzialmente stabile. Nel primo semestre 2023, per esempio, le abitazioni nuove vendute erano state il 41,4%. Nel semestre successivo erano state il 39,9%. L’alternanza era stata ribadita nel primo (40,2%) e nel secondo semestre 2024 (39,7%). I valori, in ogni caso, crescono. «Negli ultimi sei mesi – sottolinea l’indagine semestrale – rivalutazioni interessanti si sono avute nelle zone San Biagio e San Gottardo (4,2%) e Triante (4,6%)». Le quotazioni sono aumentate del 3,6% in zona Grazie Vecchie, via Lecco, San Gerardo, Boschetti e via Bergamo.

Comprare casa a Monza: chi sale e chi scende tra i quartieri

«Nell’ultimo periodo dell’anno – viene specificato – si è riscontrato, rispetto a sei mesi prima, un riassorbimento delle abitazioni messe in vendita nelle aree Cederna, Stadio, viale Libertà e Cristo Re. A San Fruttuoso e Cazzaniga, invece, risulta in aumento il prodotto in vendita. Nel 2024 Monza ha registrato un aumento dell’1,5% delle abitazioni offerte in vendita. L’incremento si è verificato nonostante la riduzione del 5% nel numero di abitazioni in vendita nel primo semestre 2024 rispetto alla fine del 2023. Tra il primo e il secondo semestre 2024 il numero delle abitazioni in vendita è aumentato del 6,9%».

Comprare casa a Monza: da 5.500 euro al metro quadrato

«La città – commenta Mauro Danielli, presidente del consiglio d’amministrazione di La Lombarda – si sta rifacendo il look. Il mercato si dimostra dinamico. I prezzi medi di compravendita hanno recuperato i valori precedenti alla crisi del 2008. Nuovi investitori e aziende edili esterne si stanno affacciando al mercato monzese. Ora si sta puntando anche su interventi di qualità ed elevata sostenibilità ambientale». In questi casi si tratta di abitazioni che rispondono alle aspettative di una clientela di fascia decisamente alta.

La spesa per il solito, ambitissimo metro quadro, è generalmente compresa tra i 5.500 e i 7mila euro. Cifre inevitabilmente fuori portata per chi non dispone di un capitale iniziale e dispone, invece, di un normalissimo stipendio rosicchiato dall’aumento dei prezzi e dalle spese per la famiglia.

Per chi ha da parte dei risparmi e vorrebbe comprare un appartamento, appare più abbordabile l’ipotesi di partire con un mutuo e fare un pensierino all’acquisto di un’unità abitativa nuova classe A4. Ma pure il coronamento di questo obiettivo non è proprio gratuito: con una quotazione di 3mila euro al metro, per acchiappare il sogno e rogitarlo servono comunque 250mila euro.