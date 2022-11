Coltellata durante la lite a Seveso: un 47enne in prognosi riservata, arrestato un 55enne

Ha accoltellato un 47enne, in casa, al culmine di una lite per futili motivi e per questo è stato arrestato per tentato omicidio. Si tratta di un 55enne brianzolo, celibe e già noto alle forze dell’ordine. Il ferito, del Comasco, ma di fato senza fissa dimora, incensurato, versa in prognosi riservata all’ospedale di Monza dove è stato portato in codice rosso con uno squarcio all’addome. Dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. Ad operare l’arresto, dopo accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri del locale comando dell’Arma.

Coltellata durante la lite dopo una serata alcolica

Secondo quanto ricostruito il 55enne, nel corso della serata, aveva alzato il gomito insieme alla vittima e un altro amico 48enne. Attorno alle 21 è scoppiata un’accesa discussione per futili motivi e il 55enne avrebbe impugnato un coltello da cucina con lama di 20 centimetri e avrebbe sferrato un fendente all’addome del rivale provocandogli una vasta ferita.

Coltellata durante la lite, il 55enne portato in carcere a Monza

Sul posto, oltre a personale del 118, si sono portati i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Seregno e della Stazione carabinieri di Seveso che hanno tratto in arresto l’indagato il quale, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza, è stato associato presso la casa circondariale di Monza in attesa dell’udienza di convalida.