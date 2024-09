Cogliate, la lite tra vicini è da follia: mazzata in testa e ricovero in codice rosso

Gli ha assestato un colpo di mazza alla testa e l’ha spedito in ospedale in codice rosso. È decisamente degenerata la lite tra vicini di casa scoppiata nei giorni scorsi a Cogliate. I due coinvolti abitano nella stessa corte e probabilmente il litigio è scoppiato per motivi legati ai rapporti di vicinato.

La vittima, un uomo di 56 anni, è stato colpito alla testa e soccorso sul posto dai paramedici intervenuti in autoambulanza su sollecitazione del 118. Inizialmente sembrava una possibile commozione cerebrale, ma durante il trasporto verso l’ospedale la situazione si è aggravata, anche se il cogliatese non è mai stato in pericolo di vita. La vittima, colpita alla testa ed evidentemente ferita, era riversa a terra al momento dell’arrivo dei sanitari.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni parenti degli uomini coinvolti che hanno lanciato l’allarme, facendo intervenire sul posto l’ambulanza della Croce rossa di Misinto con il supporto dell’auto medica di Garbagnate, oltre che due pattuglie dei carabinieri in servizio per la zona. I militari sono intervenuti per sedare gli animi e per fare chiarezza sull’accaduto, al fine anche di valutare la possibilità di denunce nei confronti dei coinvolti.