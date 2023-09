Cogliate, la benemerenza civica Gelso d’Oro allo storico volontario Nicola Cestone

La festa patronale di Cogliate è stata l’occasione per consegnare, da parte dell’amministrazione comunale, la massima benemerenza civica, il Gelso d’Oro, a Nicola Cestone, storico volontario del territorio da tanti anni dedito a varie associazioni e partecipe a numerose iniziative. Vicepresidente del Moto Club Cogliate, membro della Protezione Civile, rappresentante degli Amici di Rez, è da sempre una delle persone più disponibili di tutto il paese, dando in moltissime occasioni una mano per qualsiasi evento, festa o manifestazione in cui ci sia bisogno.

Cogliate: Gelso d’Oro a Cestone, le parole del sindaco Basilico

“Devo dire che se c’è una persona che se lo meritava questo è sicuramente Nicola” spiega il primo cittadino Andrea Basilico. “Dedica tantissimo tempo alle attività ed alle associazioni, ora che è in pensione ha addirittura moltiplicato gli sforzi. Se tutti donassero una piccola percentuale di quanto fa Nicola per dare una mano agli altri, penso che il nostro paese sarebbe ancora più bello. Siamo fortunati ad avere la sua disponibilità e la sua voglia di fare ed il riconoscimento per cui lo abbiamo scelto va proprio in questa direzione, quella di evidenziare il suo merito”.

Nello stesso fine settimana si è svolto il Festun, come viene amichevolmente chiamato. La parte certamente più interessante ed evocativa è stata la rievocazione storica organizzata dall’associazione Elena e i cavalli, proseguita poi nel palio delle contrade e dei bambini dei giorni scorsi.