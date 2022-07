Cogliate: festa per don Gaspard che torna in Camerun

Don Gaspard II Abanda Abanda lascia Cogliate per proseguire il ministero sacerdotale in Camerun, sua terra di origine. Nato in un piccolo villaggio, ha studiato filosofia nel grande seminario dell’Immacolata Concezione di Nkolbisson a Yaounde, proseguendo poi gli studi di teologia all’università Cattolica dell’Africa Centrale, conseguendo la laurea nel 1998.

Ordinato nel 2000, svolge i suoi primi incarichi ad Ebolowa con monsignor Giovanni Battista Ama, all’epoca vescovo della diocesi locale, spostandosi poi negli anni successivi a Kribi. Giunge in Italia nel 2013, per motivi di studio all’interno di una cooperazione e della solidarietà tra chiese, arrivando all’arcidiocesi di Milano.

Don Gaspard a Cogliate dal 2016: «Non lo dimenticheremo»

Nel 2016 arriva a Cogliate, per quella che lui definisce: «Un’opportunità di un’altra esperienza sulla chiesa milanese e sul rito ambrosiano. Sono bastati pochi giorni per rendermi conto che sarebbe stata una bellissima esperienza, con un parroco eccezionale ed una comunità di cristiani molto accoglienti».

Gli stessi che gli hanno riservato un momento di festa e di condivisione. «Abbiamo voluto dedicargli un saluto nelle messe del fine settimana – rivela il parroco don Mauro Belloni – e un grande ringraziamento per tutti questi anni trascorsi nella nostra comunità, preghiamo affinché il Signore Gesù lo protegga sempre, noi non lo dimenticheremo di certo e lo porteremo sempre nelle nostre preghiere».