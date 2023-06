Cogliate, addio al fondatore del movimento locale di Forza Italia Gian Carlo Borroni

Se n’è andato ad 81 anni il fondatore del movimento locale di Forza Italia a Cogliate, Gian Carlo Borroni. Lascia la moglie Anna, la sorella Beatrice ed i nipoti. In tanti anni si è sempre occupato di politica a livello locale, contribuendo a varie amministrazioni che si sono succedute in tutto questo periodo.

Cogliate, addio a Gian Carlo Borroni: il ricordo del sindaco

Se n’è andato e lo ricorda anche il sindaco Andrea Basilico: «Ricordo una persona schietta e sempre sorridente, che ha sempre messo il suo impegno politico per la nostra Cogliate con grande passione e tra le priorità. È stata una persona particolarmente impegnata, contribuendo alla fondazione del movimento politico a Cogliate».

Il funerale è stato celebrato sabato ed a ricordarlo c’erano la famiglia, i parenti, ma anche gli amici ed i colleghi della politica locale. In tanti hanno voluto ricordarlo con un messaggio di cordoglio e di condoglianze nei confronti della famiglia. Sarà ricordato per la sua semplicità nell’affrontare le questioni di paese e per la naturalezza con la quale è sempre stato disponibile al confronto.