Clio Cup Series a Monza con il caratese Longoni: “Conosco questa pista come le mie tasche”

Con l’entourage dell’International Gt Open arriva all’Autodromo Nazionale di Monza anche la Clio Cup Series, che conclude con la tappa italiana la stagione 2024. Tra le ventisette vetture del marchio Renault schierate sulla linea di partenza monzese anche quella del brianzolo Ludovico Longoni che si presenta alla gara di casa in terza posizione per la categoria Challengers del Campionato italiano, terza dell’europeo e sesto assoluto per il campionato monomarca della penisola. Dopo una stagione consistente, a Longoni manca tuttavia ancora un podio assoluto che spera di conquistare nella sua Monza.

Il pilota caratese Ludovico Longoni in pista a Monza: spera nel primo podio assoluto

“La stagione è iniziata ad aprile a Nogaro (Francia) dove ho fatto subito bene: ho conquistato due terzi posti di categoria su una pista sulla quale non avevo mai corso prima – racconta Longoni al Cittadino – a Port Imao e a Misano, dove ho cominciato le gare del Campionato italiano mi sono ripetuto, mentre a Spa Francorchamps, nonostante sia stata una gara complicata a causa del maltempo, ho fatto la mia miglior qualifica. A me piace guidare sul bagnato.”

Il 23enne caratese Ludovico Longoni

A Monza alla Clio Cup il brianzolo Ludovico Longoni: “Mi piace correre sul bagnato”

Classe 2001 e caratese doc, Longoni inizia a correre in auto tre anni fa esordendo insieme al suo attuale team, MC Motortecnica, nell’RS Cup. Dopo un inizio col botto nella categoria, dove si classifica terzo e primo di categoria alla sua prima partecipazione a Misano Adriatico, nel 2023 passa alle Clio, chiude la sua stagione d’esordio al settimo posto della categoria Challengers e tredicesimo assoluto.

“Sicuramente ho fatto un grandissimo salto in avanti rispetto alla scorsa stagione – commenta Longoni affacciandosi al weekend di casa, reduce da una prima sessione di prove libere sotto la pioggia battente – oggi abbiamo testato diversi di assetti da bagnato e mi sono trovato abbastanza bene con la macchina. Esco abbastanza soddisfatto da questa prima sessione di prove libere sapendo di poter togliere un secondo dal miglior tempo, perché nel giro buono sono stato costretto all’errore da un paio di impeding”.

A Monza alla Clio Cup il brianzolo Ludovico Longoni: un futuro a trazione posteriore?

Come riportato dalla maggior parte dei piloti che hanno percorso il rinnovato tracciato monzese nella sessione mattutina, caratterizzata dal maltempo, anche il conduttore brianzolo rivela di essersi trovato molto bene sul nuovo asfalto, particolarmente drenante. “Conosco Monza come le mie tasche, tutti i finesettimana liberi vengo qui a vedere le macchine girare – racconta il ventitreenne caratese – notoriamente però la pista di casa è anche quella dove faccio più fatica ad adattare il mio stile di guida: le Clio sono un trazione anteriore, mentre io tendo a fare le staccatone. Questo mi fa guadagnare parecchio in gara ma in qualifica, in un circuito i cui rettilinei sono infiniti, mi penalizza.”

Riguardo ai progetti per l’anno venturo Longoni ci confida il desiderio di spostarsi su un trazione posteriore. Si tratta di un progetto di crescita per lui abbastanza concreto: off season vorrebbe iniziare a testare le vetture Gt.