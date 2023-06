Clamoroso: il project per la nuova biblioteca di Lesmo è stato cancellato

Clamoroso: l’idea di riqualificare l’ex asilo Ratti di Lesmo per trasformarlo in una biblioteca e sede delle associazioni riparte quasi da zero e il project financing da 8 milioni di euro è stato messo in soffitta. Infatti nell’ultimo consiglio comunale di Lesmo mercoledì sera 31 maggio è stata approvata una variazione del bilancio preventivo da 1,3 milioni di euro nella parte in conto capitale dove tra i tanti interventi spiccano 200mila euro destinati alla stesura del progetto definitivo-esecutivo di ristrutturazione dell’immobile di piazza Roma. Non è mancata una reazione dal fronte delle opposizioni.

Clamoroso: il project non più sostenibile

<Un anno fa in questi giorni c’era la campagna elettorale e voi legittimamente sostenevate questo project financing – ha chiosato il consigliere Marco Desiderati -. Ora dopo 11 mesi ci troviamo questa variazione. Perché questa decisione? Non c’è stata nessuna commissione che lo spiegasse soprattutto quando lei signor sindaco ha sempre parlato di condivisione con tutti>. Proprio il primo cittadino Francesco Montorio ha giustificato la scelta spiegando che <l’opera così com’era prevista non è sostenibile e in tutto questo tempo siamo riusciti a fare degli approfondimenti tecnici sul tema e ci tengo a sottolineare che la destinazione dell’ex asilo Ratti rimane sempre la stessa>.

Clamoroso: il project e la riqualificazione di piazza Dante

Le sorprese però non sono finite qui perché sempre tra gli investimenti dell’amministrazione ci sono 30mila euro per aprire un concorso di idee per la riqualificazione di piazza Dante e sebbene tra maggioranza e minoranza si è discusso sulla necessità di stabilire dei criteri attraverso i quali ridisegnare quello spazio, l’aspetto politico più interessante è un altro. Lesmo Amica elimina anche in questo caso l’idea di un piano integrato solamente adottato dalla precedente giunta Antonioli. Nel giro di neanche un anno due pilastri di quella che è stata la campagna elettorale della lista civica di centrosinistra sono stati messi all’angolo per tentare altre vie per poter dare a Lesmo una nuova biblioteca con spazi per le associazioni e una vera piazza. Un cambio di passo non da poco per Lesmo Amica su temi più che rilevanti per la comunità locale.