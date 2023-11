Cisl Monza Brianza Lecco alla manifestazione nazionale del 25 novembre

Ci sarà anche una delegazione della Cisl Monza Brianza Lecco alla manifestazione nazionale “Partecipare per crescere: migliorare la Manovra, costruire un nuovo Patto sociale”, in programma a Roma in piazza Santi Apostoli sabato 25 novembre. “Sarà una giornata di mobilitazione in cui intendiamo incalzare Governo e Parlamento sui miglioramenti da apportare alla Legge di Bilancio, ma anche indicare la via di una strategia di sviluppo pienamente partecipata dalle parti sociali-sottolinea il Segretario Generale Cisl Monza Brianza Lecco Mirco Scaccabarozzi – Pretenderemo maggiori risposte nella Manovra Economica a cominciare dalle pensioni, con una marcia indietro sulle rigidità introdotte nelle regole di flessibilità e su aliquote e rendimenti dei trattamenti pensionistici di alcune categorie”.

Cisl Monza Brianza a Roma: “Vogliamo incalzare Governo e Parlamento”

Diverse le tematiche sul tavolo: “Chiediamo più risorse sulla sanità, sull’istruzione, sugli enti locali, con lo sblocco delle assunzioni e le stabilizzazioni del precariato, più forti strumenti contro la povertà, sostegno della disabilità e della non autosufficienza– riprende Scaccabarozzi– E daremo al Governo, al sistema delle imprese e anche agli altri sindacati, la bussola di un’Agenda Sindacale fondata sul protagonismo sociale guardando anche alla piena attuazione del Pnrr, al cammino delle Riforme, al rinnovo dei contratti pubblici e privati, alla definizione di un nuovo Patto sociale”.

Cisl Monza Brianza a Roma: “Obiettivo è un grande Accordo”

Per Scaccabarozzi questo è il sentiero per arrivare: “a un grande Accordo che passa, tra l’altro, dalla difesa e il riscatto del potere d’acquisto di lavoratori e pensionati, a una nuova politica dei redditi; dal rilancio degli investimenti pubblici e privati al recupero di produttività, a una riforma fiscale autenticamente redistributiva. Al cambiamento delle Legge Fornero, al rilancio delle politiche attive, della formazione e delle competenze, all’azzeramento dei morti sul lavoro, alla valorizzazione della contrattazione a una più forte partecipazione dei lavoratori alle scelte e ai profitti delle imprese”.